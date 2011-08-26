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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 18:14 BJT

〔中港股市〕港股和沪市本周都录得涨幅,聚焦贝南克讲话

* 恒生指数下跌0.9%,沪综指收低0.1%

* 分析师称投资者人气低落,缺乏耐心,不佳业绩报告料将引发他们的打压

* 中国工商银行受强劲获利带动而上涨,但投资者对于坏账的忧虑仍存

* 煤炭股拖累沪综指走势

路透香港8月26日电---香港股市本周录得涨幅,之前四周都收低.业绩报告驱动的涨势带来助力,令港股暂获喘息之机.恒生指数8月迄今已经跌去12%.

恒生指数周五仍然收低,因权重景气循环类股票下跌,同时成交继续下滑,降至一个月低位.欧元区危机挥之不去,市场正等待稍晚美联储(FED)主席贝南克的讲话.一些投资者期望美联储能推出第三轮量化宽松举措.

"当前的人气不佳,机构投资者面对着资金赎回的压力...因此人们普遍失去耐心,如果业绩报告不好,就会藉此了结获利."瑞士私人银行宝盛集团大中华区分析师林志远说道.

"但是即便财报利好...潜在问题或是下半年获利增长放缓的前景,特别是中资银行而言,也将限制股票涨幅.在当前的市场,人们还在关注其它细节."

恒生指数.HSI下跌0.86%,收报19,582.88点.不过,该指数周线收高,之前连续四周都收低.恒生国企指数.HSCE下跌1.25%,收报10,299.58点,受到高贝塔(beta)系数股票下跌的拖累.

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