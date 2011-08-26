〔东南亚股市〕在淡静交投中多下跌,因资本外流且等候贝南克讲话

路透曼谷8月26日电---多数东南亚股市周五在淡静交投中下跌,因投资者削减风险资产仓位,拉低绩优股并导致全球资本外流.

市场交投清淡,因下周迎来长假,且投资者静候美国联邦储备理事会(美联储,FED)今日1400GMT前後发表讲话.

评级机构标准普尔称,亚洲主权国家前景稳定,但显示出一些下行风险.其表示如果美国和欧洲的经济放缓,多数亚洲国家将受到牵连,特别是那些对欧美出口份额较高的国家和地区,如新加坡、韩国和台湾.[ID:nCN1926399]