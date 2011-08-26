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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 18:36 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及逾两周低位,市场瞩目贝南克演讲

路透吉隆坡8月26日电---马来西亚棕榈油期货周五触及逾两周低位,追随海外市场大豆系列作物和原油走软的趋势,交易商等候美国联邦储备理事会(美联储,FED)贝南克的重要讲话.

棕榈油年内已累跌超过21%,因库存高企及金融市场动荡不安.

吉隆坡一交易员说,"贝南克发表讲话前投资者往往会保持谨慎,但美国债务危机也不是一夕之间就能解决的事."

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