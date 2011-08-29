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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 09:38 BJT

金正日访华重申愿重返六方会谈

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月26日电---据新华社报导，朝鲜(北韩)最高领导人金正日周五对中国国务委员戴秉国表示，朝方愿意“无条件”回归朝核六方会谈。

金正日还表示朝方坚持朝鲜半岛无核化目标。本周到访俄罗斯期间，金正日亦做出过类似承诺。

新华社补充称，金正日在中国东北与戴秉国举行了会晤。(完)

--编译：张敏;发稿：王燕焜

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