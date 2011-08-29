金正日访华重申愿重返六方会谈

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月26日电---据新华社报导，朝鲜(北韩)最高领导人金正日周五对中国国务委员戴秉国表示，朝方愿意“无条件”回归朝核六方会谈。
金正日还表示朝方坚持朝鲜半岛无核化目标。本周到访俄罗斯期间，金正日亦做出过类似承诺。
新华社补充称，金正日在中国东北与戴秉国举行了会晤。(完)
--编译：张敏;发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。