〔伦敦美债〕公债价格小升,市场对美国采取进一步刺激措施的预期减弱

南非汇市：兰特回落，因获利回吐
路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。
路透伦敦8月26日电---美国公债价格周五在欧洲市场小幅上涨,因地区股市回落,市场愈发猜测美国联邦储备理事会(美联储,FED)贝南克今日稍晚讲话将不会给出更多刺激措施的强烈信号.
美国公债收益率(殖利率)小跌,延续周四的跌势,因对于贝南克将暗示采取新一波刺激举措的预期减弱.
贝南克料将表达对经济增速的失望,并解释美联储尚可用的货币手段中,哪种最适宜支撑经济.
FxPro首席策略师Michael Derks说:"贝南克或会暗示采取另一种工具,即延长美联储资产负债表中证券的到期期限,以此来进一步压低长期利率并扶助借款人."
路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。
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法国10年期公债收益率(殖利率)升至17个月高位，而投资人的不安情绪导致高评级的德国公债收益率跌至近两周低位，评级较低的南欧国家公债遭抛售。