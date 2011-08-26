〔伦敦美债〕公债价格小升,市场对美国采取进一步刺激措施的预期减弱

路透伦敦8月26日电---美国公债价格周五在欧洲市场小幅上涨,因地区股市回落,市场愈发猜测美国联邦储备理事会(美联储,FED)贝南克今日稍晚讲话将不会给出更多刺激措施的强烈信号.

美国公债收益率(殖利率)小跌,延续周四的跌势,因对于贝南克将暗示采取新一波刺激举措的预期减弱.

贝南克料将表达对经济增速的失望,并解释美联储尚可用的货币手段中,哪种最适宜支撑经济.

FxPro首席策略师Michael Derks说:"贝南克或会暗示采取另一种工具,即延长美联储资产负债表中证券的到期期限,以此来进一步压低长期利率并扶助借款人."