〔国际油市〕亚洲柴油市场触及两个月新低,受库存持续高企拖累

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
路透新加坡8月26日电---亚洲柴油市场周五走软,至两个月新低,因亚洲库存持续居高不下,而且台塑石化日产54万桶的炼厂即将恢复出口.
0830GMT,柴油近月合约裂解价差延续跌势,下跌0.14美元,至17.29美元.柴油9/10月合约跨月价差跌0.03美元,至每桶正价差0.18美元.
库存下降缘于台塑石化旗下日产54万桶的炼厂因火灾关闭後,该公司宣布供应遭遇不可抗力.
交易商表示,台塑石化已在上周末重启三个常压蒸馏单元(CDU)中的一个,该炼厂的出口料将在9月下半段内抵达市场.
尽管亚洲地区显现供应减缓的迹象,但柴油市场走软.
9月柴油裂解价差下跌0.14美元,至每桶较迪拜原油升水17.29美元.
航煤裂解价差微涨0.06美元,至每桶19.39美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 124.65 125.05 124.85 125.35 -0.50 -0.40
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 122.40 122.80 122.60 123.35 -0.75 -0.60
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 123.65 124.05 123.85 124.50 -0.65 -0.52
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.70 125.10 124.90 125.85 -0.95 -0.75
9月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 123.13 123.85 -0.72 -0.58
10月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 123.31 124.00 -69 -0.56 (完)
--编译 许娜;审校 侯向明
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)