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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 19:45 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油市场触及两个月新低,受库存持续高企拖累

路透新加坡8月26日电---亚洲柴油市场周五走软,至两个月新低,因亚洲库存持续居高不下,而且台塑石化日产54万桶的炼厂即将恢复出口.

0830GMT,柴油近月合约裂解价差延续跌势,下跌0.14美元,至17.29美元.柴油9/10月合约跨月价差跌0.03美元,至每桶正价差0.18美元.

库存下降缘于台塑石化旗下日产54万桶的炼厂因火灾关闭後,该公司宣布供应遭遇不可抗力.

交易商表示,台塑石化已在上周末重启三个常压蒸馏单元(CDU)中的一个,该炼厂的出口料将在9月下半段内抵达市场.

尽管亚洲地区显现供应减缓的迹象,但柴油市场走软.

9月柴油裂解价差下跌0.14美元,至每桶较迪拜原油升水17.29美元.

航煤裂解价差微涨0.06美元,至每桶19.39美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 124.65 125.05 124.85 125.35 -0.50 -0.40

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 122.40 122.80 122.60 123.35 -0.75 -0.60

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 123.65 124.05 123.85 124.50 -0.65 -0.52

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.70 125.10 124.90 125.85 -0.95 -0.75

9月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 123.13 123.85 -0.72 -0.58

10月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 123.31 124.00 -69 -0.56 (完)

--编译 许娜;审校 侯向明

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