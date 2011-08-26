〔表格〕美国第二季企业税後获利增加4.1%,第一季修正为增加0.1%

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
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路透8月26日电---美国商务部经济分析局周五公布,美国第二季税後企业获利增加4.1%;第一季修正为增加0.1%,前值亦为增加0.1%.
详细数据如下(经季节调整後百分比):
2011年 2011年 2010年
第二季 第一季 前值 全年
来自现行生产 3.0 1.0 1.0 32.2
企业所得税 -0.7 4.3 4.3 50.9
税後获利 4.1 0.1 0.1 27.5 (完)
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--编译 王洋;审校 侯向明
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路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。