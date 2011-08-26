〔国际油市〕亚洲石脑油价格收在两日低点,裂解价差持坚在三个半月高位

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
路透新加坡8月25日电---亚洲石脑油价格周五收在两日低点,但裂解价差持坚在三个半月高位,交易商指称即期供给趋紧.
韩国Honam Petrochemical将自10月上半月开始关闭位于大山(DAESAN)的年产量100万吨的一个裂解装置,为期一个月,以进行维修.
不过此次关闭可能不会对市场产生大幅影响,因此时正值欧洲对亚洲出口有限之际.
台塑石化并未正式暗示将于何时重启5月12日以来因火灾而关闭的一个年产能70万吨的裂解装置.
像石脑油一样,汽油裂解价差升至三个半月高位,因需求稳健.
日本公开规格10月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格下跌1.00美元,至每吨965.00美元.
10月上半月和11月上半月互换逆价差连续第三日持稳在每吨6.00美元.
石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK攀升2.60美元至每吨升水138.20美元,为5月12日触及每吨156.60美元以来最高.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF上涨0.12美元至每桶17.20美元,为8月16日触及18.21美元以来最高.
汽油裂解价差涨0.58美元,至每桶11.76美元,为5月10日触及12.82美元以来最高.
油品 价格 上日价格 变动
2011年10月石脑油NAF-1H-TYO 964.50/965.50 966.00 -1.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 104.75/104.85 104.91 -0.11
9月石脑油互换NAF-1M-S 955.50/957.50 956.00 +0.50
10月石脑油互换NAF-2M-S 951.13/953.13 952.25 -0.13
97号现货汽油GL97-SIN 126.76/126.86 126.67 +0.14
95号现货汽油GL95-SIN 125.13/125.23 125.04 +0.14
92号现货汽油GL92-SIN 121.95/122.05 121.90 +0.10
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 17.15/17.25 16.99 +0.21 (完)
--编译 侯向明;审校 王洋
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)