〔美国股市〕开盘下跌,关注贝南克讲话

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
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路透纽约8月26日电---美国股市周五开盘下跌,经历过走势动荡的一周後,在美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克就经济形势发表讲话前,投资者买入的理由不多.
道琼工业指数.DJI盘初下跌66.34点,或0.59%,报11,083.48点;标准普尔500指数.SPX跌5.65点,或0.49%,报1,153.62点.Nasdaq指数.IXIC跌9.26点,或0.38%,报2,410.37点.(完)
--编译 许娜;审校 王洋
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
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路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。