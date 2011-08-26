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市场报道 | 2011年 8月 26日 星期五 21:43 BJT

〔美国股市〕开盘下跌,关注贝南克讲话

路透纽约8月26日电---美国股市周五开盘下跌,经历过走势动荡的一周後,在美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克就经济形势发表讲话前,投资者买入的理由不多.

道琼工业指数.DJI盘初下跌66.34点,或0.59%,报11,083.48点;标准普尔500指数.SPX跌5.65点,或0.49%,报1,153.62点.Nasdaq指数.IXIC跌9.26点,或0.38%,报2,410.37点.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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