美国各类经济指标总览--2011/8/26

美国商务部周五公布,美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长1.0%(预估为增长1.1%),前值为增长1.3%.第二季GDP隐性平减指数修正为成长2.5%(预估为增长2.3%),前值为增长2.4%.[ID:nCN1926867]

当前值 前次值

失业率(%) 9.1(6月) 9.2(6月修正值)

非农业就业岗位(万) +11.7(7月) +4.6(6月修正值)

平均时薪(%) +0.4(7月) 持平(6月修正值)

消费者物价指数(CPI)(%) +0.5(7月) -0.2(6月修正值)

不包括食品和能源CPI(%) +0.2(7月) +0.3(6月修正值)

实质所得(%) -0.1(7月) 持平(6月修正值)

生产者物价指数(PPI)(%) +0.2(7月) -0.4(6月)

不包括食品和能源PPI(%) +0.4(7月) +0.3(6月)

国内生产总值(GDP)(%) +1.0 +0.4

(第二季修正值) (第一季终值)

GDP平减指数(%) +2.5 +2.7

(第二季修正值) (第一季终值)

零售销售(%) +0.5(7月) +0.3(6月修正值)

国际贸易收支(亿美元)逆差530.7(6月) 逆差508.3(5月修正值)

雇佣成本(%) +0.7(第二季) +0.6(第一季)

工业生产(%) +0.9(7月) +0.4(6月修正值)

产能利用率(%) 77.5(7月) 76.9(6月修正值)

初请失业金人数(万人) 41.7 41.2

(8月20日当周) (8月13日当周修正值)

联邦预算(亿美元) 赤字1,294(7月) 赤字430.8(6月)

领先指标(%) +0.5(7月) +0.3(6月)

个人所得(%) +0.1(6月) +0.2(5月)

个人消费支出(PCE)物价(%) -0.2(6月) +0.2(5月)

消费者信贷(亿美元) 增加155.3(6月) 增加50.8(5月)

企业库存(%) +0.3(6月) +0.9(5月修正值)

建筑支出(%) +0.2(6月) +0.3(5月修正值)

消费者信心 59.5(7月) 57.6(6月修正值)

房屋开工(万户) 60.4(7月) 61.3(6月修正值)

建筑许可(万户) 60.1(7月修正值) 61.7(6月修正值)

成屋销售(万户) 467(7月) 484(6月修正值)

新屋销售(万户) 29.8(7月) 30(6月修正值)

工厂订单(%) -0.8%(6月) +0.6(5月修正值)

耐久财(耐用品)订单(%) +4.0%(7月初值) -1.3%(6月修正值)

供应管理协会非制造业指数 52.7(7月) 53.3(6月)

供应管理协会制造业指数 50.9(7月) 55.3(6月)

趸售(批发)库存(%) +0.6(6月) +1.7(5月修正值)

进口物价(%) +0.3(7月) -0.6(6月修正值)

出口物价(%) -0.4(7月) +0.1(6月修正值)

单位劳工成本(%) +2.2 +4.8%

(第二季初值) (第一季修正值)

非农业生产率(%) -0.3% -0.6%

(第二季修正值) (第一季修正值)

经常账(亿美元) 赤字1,192.7 赤字1,121.8

(第一季初值) (第四季修正值) (完)