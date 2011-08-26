〔国际油市〕亚洲燃料油市场走弱,10月/11月连续第二日承受巨大卖压

路透新加坡8月26日电---亚洲燃料油市场周五走弱,即期合约逆价差下滑,10月/11月合约连续第二日遭遇浓厚的卖兴.

交易员将市场的下滑归咎于对即期价差的持续获利了结,因9月点价月份开始前至今即期价差在已经大涨了约每吨2.00美元.此外10月基本面将转弱,因西方套利船货的流入增加.

一位在新加坡的西方交易员说:"尽管连续两天下跌,但跌幅有限.即便是10月/11月成交量巨大,达到近40万吨,价格仅仅变动了25美分."

"10月套利流量或增大,但大部分是加勒比船货,黏度、密度都很高,需要调和.市场可能会缺乏符合规格的船货."

10月到岸的西方套利船货进一步增加值320-330万吨,已创下5月来的高位.

交易员表示,市场将继续受到自本月初以来供需基本面趋紧的支撑,这种状况料在9月达到顶峰,届时总体供给预计将达到年内低点,西方套利船货的流入量将低于300万吨.

9月裂解价差持平,报每桶较迪拜原油贴水5.32美元.10月裂解价差小幅上涨0.02美元,报每桶贴水6.09美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 658.50 658.75 658.63 662.55 -3.93 -0.59

现货380CST燃料油 FO380-SIN 651.25 651.50 651.38 655.50 -4.12 -0.63

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 655.00 657.00 656.00 662.00 -6.00 -0.91

380CST船用燃料油升水 4.50 4.75 4.63 6.50 -1.88

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 5.50 6.00 5.75 5.75 0.00 0.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 6.25 6.75 6.50 6.63 -0.13 -1.89 (完)