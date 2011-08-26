〔国际油市〕亚洲燃料油市场走弱,10月/11月连续第二日承受巨大卖压

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
路透新加坡8月26日电---亚洲燃料油市场周五走弱,即期合约逆价差下滑,10月/11月合约连续第二日遭遇浓厚的卖兴.
交易员将市场的下滑归咎于对即期价差的持续获利了结,因9月点价月份开始前至今即期价差在已经大涨了约每吨2.00美元.此外10月基本面将转弱,因西方套利船货的流入增加.
一位在新加坡的西方交易员说:"尽管连续两天下跌,但跌幅有限.即便是10月/11月成交量巨大,达到近40万吨,价格仅仅变动了25美分."
"10月套利流量或增大,但大部分是加勒比船货,黏度、密度都很高,需要调和.市场可能会缺乏符合规格的船货."
10月到岸的西方套利船货进一步增加值320-330万吨,已创下5月来的高位.
交易员表示,市场将继续受到自本月初以来供需基本面趋紧的支撑,这种状况料在9月达到顶峰,届时总体供给预计将达到年内低点,西方套利船货的流入量将低于300万吨.
9月裂解价差持平,报每桶较迪拜原油贴水5.32美元.10月裂解价差小幅上涨0.02美元,报每桶贴水6.09美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 658.50 658.75 658.63 662.55 -3.93 -0.59
现货380CST燃料油 FO380-SIN 651.25 651.50 651.38 655.50 -4.12 -0.63
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 655.00 657.00 656.00 662.00 -6.00 -0.91
380CST船用燃料油升水 4.50 4.75 4.63 6.50 -1.88
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 5.50 6.00 5.75 5.75 0.00 0.00
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 6.25 6.75 6.50 6.63 -0.13 -1.89 (完)
--编译 王洋;审校 田建华
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)