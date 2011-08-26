《即时观点》贝南克在讲话中未暗示将采取进一步举措提振经济

* 贝南克称美联储9月会议将从一天增至两日,以考虑提供进一步货币刺激的工具和其他问题

"到目前为止,贝南克发表讲话基本没有什麽重大内容.他的讲话仍保持了上次会议的基调,这就是9月会议延长至两天的原因.油市看似一直在等待贝南克不做出任何暗示,通常油市跟随股市而动."