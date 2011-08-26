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市场报道 | 2011年 8月 26日 星期五 22:32 BJT

《即时观点》贝南克在讲话中未暗示将采取进一步举措提振经济

路透纽约8月26日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克在周五的讲话中未暗示将采取进一步举措提振经济成长,但表示压低长期失业率对经济体质至关重要.

声明要点:

* 贝南克称经济从衰退中复苏的步伐远不及希望的强劲

* 贝南克称美联储准备在需要时运用工具促使经济更强劲复苏

* 贝南克称美联储9月会议将从一天增至两日,以考虑提供进一步货币刺激的工具和其他问题

以下为分析师评论摘要:

BLUE OCEAN BROKERAGE的能源衍生品和研究部董事CARL LARRY:

"到目前为止,贝南克发表讲话基本没有什麽重大内容.他的讲话仍保持了上次会议的基调,这就是9月会议延长至两天的原因.油市看似一直在等待贝南克不做出任何暗示,通常油市跟随股市而动."

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