《即时观点》贝南克在讲话中未暗示将采取进一步举措提振经济

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
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路透纽约8月26日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克在周五的讲话中未暗示将采取进一步举措提振经济成长,但表示压低长期失业率对经济体质至关重要.
声明要点:
* 贝南克称经济从衰退中复苏的步伐远不及希望的强劲
* 贝南克称美联储准备在需要时运用工具促使经济更强劲复苏
* 贝南克称美联储9月会议将从一天增至两日,以考虑提供进一步货币刺激的工具和其他问题
以下为分析师评论摘要:
BLUE OCEAN BROKERAGE的能源衍生品和研究部董事CARL LARRY:
"到目前为止,贝南克发表讲话基本没有什麽重大内容.他的讲话仍保持了上次会议的基调,这就是9月会议延长至两天的原因.油市看似一直在等待贝南克不做出任何暗示,通常油市跟随股市而动."
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路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。