〔欧洲汇市〕英镑兑美元下跌至日内低位,之前贝南克发表讲话

* 英镑/美元从1.6300美元下跌至1.6236美元,受贝南克的讲话带动

* 股市最初下跌,支撑美元

* 英国第二季GDP确认为较前季增长0.2%

路透伦敦8月26日电---英镑兑美元周五下跌至日内低位,此前美联储主席贝南克没有作出明确的承诺推出新一轮宽松政策刺激美国经济,消息为美元带来下意识的支持.

英国国家统计局周五公布,第二季GDP确认为较前季增长0.2%,较上年同期增长0.7%.[ID:nCN1924409]数据没有对英镑带来影响.

在周五贝南克讲话前,本周市场一直惴惴不安,一些人们预计贝南克可能就推出进一步货币宽松政策作出具体的承诺.

相反,周五美联储主席贝南克没有暗示采取更多具体措施以提振经济,但称降低长期失业状况对美国经济体质至关重要.[ID:nCN1925277]

"市场希望在贝南克的讲话得到即时的满足,但今次落空了.我认为市场对美元作出下意识的回应,但不认为这种支持将会持续,"Lloyds Banking Group汇市策略师Adrian Schmidt说.

Schmidt补充说,较之一些人们对贝南克讲话内容的最初预期,贝南克说9月美联储会议从一天增至两日以考虑进一步刺激经济的工具的事实是更强烈的暗示.

英镑兑美元GBP=D4下跌约0.3%,至日内低位1.6236美元,从贝南克讲话前的1.6300美元附近下跌.

技术分析师特别指出,英镑支撑位在55天移动均线切入位1.6224美元.

欧元兑英镑EURGBP=D4小幅上升,报0.8844英镑.阻力位料在0.8863英镑,此为欧元7月至8月跌势的50%回档位.(完)

--编译 利棣儿;审校 田建华

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