〔欧元债市〕德债上涨,因美联储没有暗示新举措令股市回落

* 德债上涨,因欧洲地区股市下滑,此前贝南克发表讲话

* 下周意大利和西班牙公债标售将检验欧洲银行购债行动成效

* 希腊援助计划问题对欧元区核心公债提供支持

路透伦敦8月26日电---德债周五上涨,因欧洲股市下跌,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克称经济从衰退中复苏的步伐远不及希望的强劲.

市场预料德债下周仍然有良好买需,受助于欧元区的债务问题及交易商为意大利及西班牙恢复公债标售作准备.欧元区债务问题焦点再次放在希腊援助计划中的抵押品要求问题上.

许多人士预期贝南克会利用在怀俄明州杰克森霍尔的讲话暗示美联储进一步刺激经济的可选项,但贝南克表示,美联储将在9月的两天会议上讨论这些工具.美联储原本计划9月会议举行一天,一些交易商表示该会议延长至两天令未来推出更多刺激措施的可能性犹存,这推动德债触及日内高位.

9月德债期货FGBLc1收升37个跳动点,报135.21,扩大周四的涨幅,持于历来的高水准,但脱离上周触及的纪录高位.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.65%,整日交投震荡.[.EUCN]

10年期德债DE10YT=TWEB收益率(殖利率)跌3.6个基点,至2.15%,贝南克讲话後不久跌至2.06%的低位,和上周触及的纪录低点2.028%距离不远.

欧元区债危机仍然是支持德债的关键因素,最新的争论在于芬兰要求希腊为其提供的援助贷款提供抵押品,这令投资者感到不安,希腊公债承压.

本月稍早欧洲央行在二级市场买入意大利和西班牙公债,缓和投资者对这两国可能被卷入债务危机的担忧.

下周意大利将推出新的10年期公债和西班牙标售五年期公债,这将是对欧洲央行购债行动成效的检验.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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