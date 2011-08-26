〔欧洲股市〕收低,此前贝南克没有暗示将推出第三轮量化宽松政策

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低0.7%,本周收升1%

* 贝南克为第三轮量化宽松政策预留空间,股市缩减跌幅

* 银行股和保险股跌幅居前

路透伦敦8月26日电---欧洲股市周五收低,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克没有公布新措施刺激美国疲弱的经济,但本周欧洲股市勉力小幅攀升,结束四周跌势.

欧洲股市经历交投震荡的一周,本周前三天因投资者回补空头而走强,之後两天回软,因对美联储推出第三轮量化宽松政策的希望减弱,周五欧洲股市在贝南克讲话後大跌,之後缩减跌幅.

"市场对贝南克讲话的最初反应过了头,"一驻伦敦的美国主要投资银行的投资组合交易商表示.但法国兴业银行分析师称,贝南克将9月美联储会议从一天增至两日的决定可能对股市带来一些支持.

经合组织秘书长葛利亚称贝南克的讲话"发人深省".[ID:nCN1927969]

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.7%,报919.03点,成交量为其90天日均值的89%.该指数本周收升1%,之前四周累计跌19%.

银行股和保险股,特别是那些没有被涵盖在欧洲卖空禁令中的类股,今天再次在股市大跌中受创,跌幅居前.本周末英国将有三天假期.

苏格兰皇家银行(RBS.L)和Lloyds Banking Group(LLOY.L)均跌逾4%,保险商英杰华集团(Aviva)(AV.L)收低2.3%.

英国富时100指数.FTSE小跌0.02%,报5,129.92点;德国股市DAX指数.GDAXI下滑0.84%,报5,537.48点;法国CAC-40指数.FCHI下跌1.01%,至3,087.64点.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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