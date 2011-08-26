〔英国债市〕长期公债表现优于较短期公债,因美联储未宣布推出QE3

路透伦敦8月26日电---英国长期公债周五表现优于较短期公债,後者亦因很快将展期至12月英债期货而承压,这是因为美国联邦储备理事会(美联储,FED)未宣布提振经济增长的新措施.

指标10年期英债收益率GB10YT=RR当日涨4个基点,至2.50%,但20年期英债收益率GB20YT=RR大致持平于3.48%,30年期英债收益率GB10YT=RR报3.75%.

分析师称,在下周二9月英债期货展期至12月期货前的最後一个交易日,投资者抛售9月期货.英国市场周一因公众假期休市,周二重新开盘.

9月英债期货FLGU1结算价跌44个跳动点,至128.53,较可比德债期货低约80个跳动点.

9月英债期货一度升至当日高点129.42,此前美联储主席贝南克没有暗示采取更多具体措施以提振经济,带动股市下跌.

10年期英债较可比德债收益率差扩阔6个基点,至约34个基点.

下周市场关注焦点将是英国7月消费者信贷和8月制造业采购经理人指数(PMI),这可能将提供英国经济走向及英国需要更多量化宽松政策的更多暗示.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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