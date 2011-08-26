〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因市场担心美国玉米产量较低

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
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路透芝加哥8月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,因市场担心美国玉米产量可能较低,另外亦受美元下跌及股市上涨影响.
美国农业部公布,出口商销售了365,760吨美国玉米,出口地不详.
Pro Farmer田间巡查员报告称,今年春夏天气恶劣,爱荷华州和明尼苏达州玉米产量下降.
一农业气象专家称,下周美国中西部正在结荚的大豆和灌浆的玉米将面临干燥少雨天气,下次明显降雨将出现在9月3-4日.
12月玉米期货CZ1上扬23-1/2美分,收报7.67美元.
今日CBOT玉米成交量预估为408,834口.(完)
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--编译 于春红;审校 母红
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路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。