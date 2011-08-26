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市场报道 | 2011年 8月 27日 星期六 06:03 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因市场担心美国玉米产量较低

路透芝加哥8月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,因市场担心美国玉米产量可能较低,另外亦受美元下跌及股市上涨影响.

美国农业部公布,出口商销售了365,760吨美国玉米,出口地不详.

Pro Farmer田间巡查员报告称,今年春夏天气恶劣,爱荷华州和明尼苏达州玉米产量下降.

一农业气象专家称,下周美国中西部正在结荚的大豆和灌浆的玉米将面临干燥少雨天气,下次明显降雨将出现在9月3-4日.

12月玉米期货CZ1上扬23-1/2美分,收报7.67美元.

今日CBOT玉米成交量预估为408,834口.(完)

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--编译 于春红;审校 母红

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