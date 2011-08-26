〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货跳升至逾三个月高位,但升势过度

路透纽约/伦敦8月26日电---阿拉比卡咖啡期货周五跳升至逾三个月高位,因高品质咖啡豆供应紧张,但市场被认为严重超买,且是时候修正.

糖和可可期货也攀升,部分受助于外围市场走强,因投资者认为美国联邦储备理事会主席(美联储,FED)贝南克周五的讲话为推出更多经济刺激举措敞开大门.

周一伦敦软商品市场因假休市,周二重开.

洲际交易所(ICE)-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1收涨3.70美分,或1.34%,报每磅2.792美元,为5月10日以来最高结算价.

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货LRCX1结算价持稳在每吨2,362美元.

"我们可能看到阿拉比卡咖啡期货价格升至每磅3.00美元水准,但我宁愿远离此间市场,因为市场严重超买,"Diapason Commodities Management基金经理Romain Lathiere说.

阿拉比卡咖啡期货已连升14个交易日,并可能延续升势,但现在或容易出现下修.

原糖期货进一步攀升,因市场进一步消化了最大出产国和出口国巴西甘蔗产量预估进一步下调,及中国在2012年可能进口最多245万吨原糖的消息.

ICE-10月原糖期货SBV1涨0.56美分,或1.88%,收报每磅30.22美分.Liffe-10月白糖期货LSUV1收升9.40美元,报每吨780.60美元.

洲际交易所(ICE)-12月可可期货CCZ1升48美元,报每吨3,075美元.Liffe-12月可可期货LCCZ1收升29英镑,报每吨1,939英镑.(完)