〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,受产量较低忧虑及股市上涨影响

路透芝加哥8月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高,因市场担心在美国即将到来的收割季大豆产量较低,另外亦受美元下跌及股市上涨影响.

对美国大豆产量前景的担心持续支撑市场.World Weather Inc一农业气象专家称,下周美国中西部大豆将面临干燥少雨天气,下次明显降雨将出现在9月3-4日.

在周四稍晚公布的Pro Farmer田间巡查数据显示,爱荷华州大豆结荚均值为1,222,低于上年同期的1,347,但略高于三年均值1,212.

另外,田间巡查还显示,明尼苏达州大豆结荚均值为1,124,低于上年同期的1,240,高于三年均值1,077.

CBOT-11月大豆SX1收涨30-3/4美分,报每蒲式耳14.23-1/2美元.CBOT-9月豆粕合约SMc1收高8美元,报每短吨376美元.9月豆油合约BOc1上扬1美分,收报每磅56.60美分.

预估CBOT大豆成交量为211,399口,豆油成交102,425口,豆粕成交91,853口.

以下为CBOT农产品期货在1913GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 752.50 20.25 2.8% 19.6%

CBOT大豆Sc1 1414.75 28.75 2.1% 1.5%

CBOT豆粕SMc1 376.00 8.00 2.2% 1.5%

CBOT豆油BOc1 56.60 1.00 1.8% -2.0%

CBOT小麦Wc1 762.25 5.00 0.7% -4.0%

CBOT稻米RRc1 1699.00 24.00 1.4% 21.4%

EU小麦BL2X1 210.50 1.75 0.8% -16.6%

NYMEX原油期货CLc1 85.39 0.09 0.1% -6.6%

道琼工业指数.DJI 11,233 82 0.7% -3.0%

现货金XAU= 1806.50 37.00 2.1% 27.3%

欧元/美元EUR= 1.4481 0.0111 0.8% 8.5%

美元指数.DXY 73.8130 -0.4660 -0.6% -6.6%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1541 -41 -2.6% -13.1%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)