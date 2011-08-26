〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收升,因市场担心美国大平原旱情及作物收成

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
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路透芝加哥8月26日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收升,因市场关切美国大平原硬红冬麦种植区旱情、较低的春小麦收成,以及美元下跌的影响.
周五西欧市场小麦价格走强,受CBOT玉米期货涨势支持,因美国收成前景恶化.
交易商说,美元走弱和股市上升一起提振小麦期货.
美国大平原乾旱正威胁着2012年硬红冬小麦的播种,也支持此间市场.
指标CBOT-9月小麦合约WU1升5美分,收报每蒲式耳7.62-1/4美元.
今日CBOT小麦期货预估成交量为99,465口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 于春红
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路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。