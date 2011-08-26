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市场报道 | 2011年 8月 27日 星期六 06:03 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收升,因市场担心美国大平原旱情及作物收成

路透芝加哥8月26日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收升,因市场关切美国大平原硬红冬麦种植区旱情、较低的春小麦收成,以及美元下跌的影响.

周五西欧市场小麦价格走强,受CBOT玉米期货涨势支持,因美国收成前景恶化.

交易商说,美元走弱和股市上升一起提振小麦期货.

美国大平原乾旱正威胁着2012年硬红冬小麦的播种,也支持此间市场.

指标CBOT-9月小麦合约WU1升5美分,收报每蒲式耳7.62-1/4美元.

今日CBOT小麦期货预估成交量为99,465口.(完)

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--编译 利棣儿;审校 于春红

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