〔金属期市〕期铜收涨,因基本面因素盖过了贝南克讲话的影响

* 期铜收涨,结束三周连跌

* 中国需求希望和供应威胁提振期铜

* 工业金属从贝南克讲话後出现的条件反射式下跌中反弹

路透纽约/伦敦8月26日电---伦敦期铜周五连续第四天收涨,投资者寄望于今年下半年中国需求恢复以及长期供应紧缺促使投资者在长周末前加大购买力度.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克在今日备受期待的讲话中并未暗示将采取进一步刺激举措,令部分投资者不悦,尽管如此,工业金属价格也未反应市场的失望情绪.

工业金属涨幅扩大,空头回补涨势推动期铅CMPB3和期锌CMZN3上扬逾3%,期镍CMNI3涨幅为2.7%.

期铜结束三周连跌,投资者将关注焦点从美联储及其对经济的低迷评估转向越发利好的基本面.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3在贝南克讲话後一度跌至9,000美元之下,尾盘反弹,收涨45美元,报每吨9,075美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)交投最活跃的12月期铜HGZ1结算时上扬1.95美分,报每磅4.1175美元.

成交放量,根据汤森路透初步数据,纽约市场有约为6万口合约易手,较30日均值高出逾20%.

美国数据显示,第二季度经济增幅仅为1%,加重了市场的悲观基调,但未能影响铜市的长期考虑.

嘉能可在第二季财报中指出,"我们目前确实看到中国有更多买盘,这可能导致今年下半年铜价上涨."

Freeport McMoran位于印尼的全球第三大铜矿Grasberg copper的工人威胁将在未来几天罢工,为铜价提供进一步支撑,巩固了供应短缺的担忧.

美元走软也提供支撑.

上海期交所铜库存较上周五减少8.7%,或近1万吨,至102,258.这也凸显出需求强劲,供应减少.

三个月期铝CMAL3收涨17美元,报每吨2,378美元.

日本7月铝产品付运同比下降4.8%,至170,916吨,连续第二个月出现同比下跌,因3月地震的影响犹存.

以下为1804GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 411.75 1.95 +0.48 444.70 -7.41

LME期铝 2376.00 15.00 +0.64 2470.00 -3.81

LME期铜 9075.00 45.00 +0.50 9600.00 -5.47

LME期铅 2480.00 79.00 +3.29 2550.00 -2.75

LME期镍 21450.00 575.00 +2.75 24750.00 -13.33

LME期锡 23805.00 405.00 +1.73 26900.00 -11.51

LME期锌 2247.00 69.50 +3.19 2454.00 -8.44

上海期铝 17380.00 60.00 +0.35 16840.00 3.21

上海期铜 67440.00 650.00 +0.97 71850.00 -6.14

上海期锌 17090.00 5.00 +0.03 19475.00 -12.25

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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