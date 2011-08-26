〔纽约期市〕ICE期棉收升,受投资者买盘带动

路透纽约8月26日电---棉花期货周五结束三天连跌收升,受助于投资者买盘,分析师表示,因外围市场走强提振此间市场.

全球股市大涨,美元下挫,之前美联储主席贝南克的讲话为该国推出更多经济刺激举措敞开大门.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收升1.33美分,报每磅1.0432美元,盘中交投区间介于1.0215-1.0488美元.

本周该合约下跌1.79%.

路透数据显示,总成交量超过7,700口,较30天日均值低超过40%.

交易商表示,12月合约似乎陷入1-1.0416美元左右交投区间.

Penson Futures高级棉花分析师Sharon Johnson称,市场人士可能静待美国农业部下月的月度供应报告,以获得全球棉花供应及需求的"更准确读数."

12月合约从0.93美元的近期低位至1.09美元的近期高位经历了50%的波幅.

交易员说,如果棉价跌至1美元下方,将为进一步下探低位铺平道路,包括大约0.93美元及之後的0.9美元.

市场仍然密切注意飓风Irene对佛吉尼亚州,北卡罗莱纳州和南卡罗莱纳州棉花构成的威胁,尽管该飓风似乎并不严重,且不是推动棉花价格走势的主要原因.

投资者对棉花市场的兴致略有改善,ICE Futures美国数据显示,截至8月25日期棉市场未平仓合约为147,441口,8月11日触及140,442口,为逾两周最低位.

ICE Futures美国数据显示,周四总成交量为16,655口,较周二录得去年6月25日来最低的6,410口多接近两倍.(完)