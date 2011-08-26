〔美国债市〕公债价格上涨,贝南克为出台更多刺激政策敞口大门

* 美联储主席贝南克为出台更多刺激政策敞开大门,但未提及细节

* 交易商为强大飓风造成市场交易中断作准备

* 美国第二季国内生产总值(GDP)下修至1.0%,但有人看到一线希望

* 公债收益率本周上涨,这是五周来的首次

路透纽约8月26日电---美国公债价格周五上涨,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席在倍受市场期待的讲话中为出台更多措施敞开大门,但他没有提及更多货币刺激政策的具体计划.

中午时公债交易量减少,由于预计本周末强大飓风Irene将袭击包括纽约市在内的美国东海岸,华尔街机构关注市场交易可能中断.

公债起初上涨,30年期公债价格最多上升两个大点,此前贝南克称美国联邦公开市场委员会(FOMC)9月会议将从一天增至两天,以讨论刺激政策方案.刺激方案中可能包括购买较长期公债.

但此後公债价格从日高回落,因贝南克在杰克森霍尔举行的全球央行年会的讲话中没有公布明确计划.本周较长期公债收益率上升,这是7月最後一周以来的第一次.

"从某种意义而言他丧失了机会,讲话太温和了,"Janus Capital Group驻丹佛联席投资长Gibson Smith在提及贝南克的讲话时称.

最近几天,投资者对贝南克将利用他在杰克森霍尔会议上的讲话宣布第三轮量化宽松政策的预期有些减弱.

指标10年期公债US10YT=RR价格上涨12/32,收益率报2.21%,较周四下降4个基点,但本周累计升12个基点.在贝南克开始讲话後,该年期公债迅速上涨一个大点.

30年期公债US30YT=RR价格涨1-8/32,收益率报3.54%,当日跌7个基点,但较上周上涨14个基点.

在贝南克讲话前公债市场上涨,此前美国商务部公布,第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长1.0%,前值为增长1.3%.[ID:nCN1926867]

公债市场亦未受股市涨势影响.

**为飓风来袭作准备**

即使成交量下降,公债价格依然上涨.成交清淡是因为华尔街机构准备应对,如果飓风Irene对纽约州、新泽西州和康涅狄格州造成严重损害,将导致运营出现问题.有数千名交易员居住在这几个州.

交易商急于获利了结,他们担心下周初飓风可能将使交易暂停.

分析师和交易商称,如果飓风没有产生严重破坏,在下周五美国政府公布8月非农就业数据前,下周公债交易料将清淡且动荡.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-28/32 (+01/32) 0.196

五年期公债US5YT=RR 100-09/32 (+08/32) 0.944

10年期公债US10YT=RR 99-13/32 (+12/32) 2.192

30年期公债US30YT=RR 103-29/32(+1-09/32) 3.537 (完)

--编译 于春红;审校 母红

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