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市场报道 | 2011年 8月 27日 星期六 04:14 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收涨1.21%,Nasdaq指数劲扬2.49%

路透纽约8月26日电---美国股市周五收涨,逾一个月来首次周度上扬,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的讲话提升了美联储将在9月会议上推出更多经济刺激举措的希望.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI收高134.72点,或1.21%,报11,284.54;标准普尔500指数.SPX收升17.53点,或1.51%,报1,176.80点.Nasdaq指数.IXIC劲扬60.22点,或2.49%,报2,479.85点.

本周,道指收涨4.3%,标普500指数收高4.7%,Nasdaq指数上扬5.9%(完)

--编译 母红;审校 田建华

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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