〔美国股市〕道琼工业指数收涨1.21%,Nasdaq指数劲扬2.49%

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
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路透纽约8月26日电---美国股市周五收涨,逾一个月来首次周度上扬,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的讲话提升了美联储将在9月会议上推出更多经济刺激举措的希望.
根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI收高134.72点,或1.21%,报11,284.54;标准普尔500指数.SPX收升17.53点,或1.51%,报1,176.80点.Nasdaq指数.IXIC劲扬60.22点,或2.49%,报2,479.85点.
本周,道指收涨4.3%,标普500指数收高4.7%,Nasdaq指数上扬5.9%(完)
--编译 母红;审校 田建华
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
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路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。