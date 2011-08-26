〔全球金市〕现货金上涨2%,因贝南克的讲话引发放宽货币政策希望

* 黄金上涨,此前贝南克引发再度放宽政策的希望

* 贝南克称美联储9月会议将考虑政策选项

* 希腊担忧重燃支撑避险买盘

路透纽约8月26日电---周五黄金上涨2%,因此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克引发了这样的寄望,即美联储可能考虑推出进一步经济刺激措施来抗击高失业率.本周前几个交易日,清仓盘打压金价从纪录高位下跌.

在贝南克并未提供美联储可能采取措施的细节後,黄金短暂下跌,不过随着投资者关注联储关于经济的悲观展望以及其在9月政策会议将考虑推出更多政策的意向之後,黄金回升.

"贝南克称美联储胸中有妙计,将在必要时使用,所以这支撑金市,这是我们看到黄金多头掌控市场的原因."Integrated Brokerage Services贵金属首席交易商Frank McGhee称.

至1828GMT,现货金XAU=上涨2.2%,报每盎司1,808.60美元.

周二金价创出1,911.46美元的纪录高点後,经历几日获利了结打压,本周料将录得八周来首次下跌.在周四的震荡交投中,金价一度较纪录高位下跌超过200美元.

美国12月期金GCZ1结算价上涨34.10美元,报每盎司1,797.30美元.成交量较过去三日稍减.

McGhee称,周五黄金反弹,但午後成交减少,显示黄金有可能遭遇回撤.

贝南克称,美联储9月会议将从一天增至两日,以考虑提供进一步货币刺激的工具和其他问题."经济从衰退中复苏的步伐远不及希望的强劲,"贝南克在为美联储年会准备的讲稿中称[ID:nCN1925277]

Haber Trilix Advisors投资组合经理助理James Rife称,黄金更多受经济不确定性推动而非对第三轮量化宽松的揣测.

希腊或不能实现2011年财政目标,将加大与欧盟,国际货币基金组织和欧洲央行有关下批援助磋商的难度.

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周四的黄金持仓量较上日持平,为1,232.3吨.不过本周该基金持仓量势将流出近60吨黄金.

现货银XAG=上涨0.5%,报每盎司41.19美元.现货铂金(白金)XPT=上涨0.7%,报1,824.74美元.现货钯金XPD=走高1.3%,报756.72美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1797.30 34.10 1.9 1759.50 1812.60 229,065

COMEX白银期货 SIU1 40.952 0.207 0.5 40.120 41.335 68,582

COMEX铂金期货 PLV1 1826.90 4.50 0.2 1809.20 1832.00 3,303

COMEX钯金期货 PAU1 756.35 5.20 0.7 745.25 760.30 3,005

现货金 XAU= 1808.60 39.10 2.2 1758.03 1809.30

现货银 XAG= 41.190 0.190 0.5 40.150 41.300

现货铂金 XPT= 1824.74 12.59 0.7 1810.75 1826.00

现货钯金 XPD= 756.72 10.04 1.3 747.00 757.22

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)