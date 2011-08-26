〔加拿大股市〕收涨,贝南克讲话提升美联储实施进一步刺激举措的希望

路透多伦多8月26日电---多伦所证交所S&P/TSX综合指数周五收涨,之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的讲话为下月推出进一步刺激举措敞开大门.

贝南克今日在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的央行大会上的讲话未暗示将采取更多举措提振经济,但他表示,美联储政策委员会9月会议将延长至两天,以讨论进一步刺激举措选项.

讲话发表後,加拿大股市回落,後跟随美国市场上扬,因部分投资者认为美联储不采取行动对经济而言是好消息.

10大类股中多数走高,但金融股拖累S&P/TSX指数表现不及美股,因加拿大皇家银行(RY.TO)公布的业绩令人失望.加拿大皇家银行大跌3.5%,至48.98美元.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高43.20点,或0.35%,报12,327.51点.10大类股中有八类收涨.该指数本周上扬2.7%.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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