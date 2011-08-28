〔加拿大汇市〕加元反弹,贝南克讲话为美联储实施更多刺激举措敞开大门

路透多伦多8月26日电---加元兑美元周五收涨,因投资者消化美联储主席贝南克的讲话.讲话为美联储推出进一步刺激举措敞开大门.

贝南克的讲话未提供美联储政策选项的细节,也未给出任何具体行动暗示.

股市在贝南克讲话後不久大幅回落,但稍後转跌为升.

但市场人气转变仍不充分,诸如黄金,公债等安全资产仍部分受到青睐.

加元兑美元CAD=D4反弹收报0.9830加元,或1.0173美元,周四收报0.9868加元或1.0134美元.本周上扬0.6%.(完)

--编译 母红;审校 李爽

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