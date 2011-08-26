〔美国股市〕收涨,录得逾一个月来首次周度上扬

* 贝南克为未来美联储推出扶助经济措施敞开大门

* 9月美联储会议可能考虑经济刺激举措

* Allstate和Travelers股价在飓风来临前下挫至两年低位

* 道指收涨1.2%,标普500指数收高1.5%,Nasdaq指数劲扬2.5%

路透纽约8月26日电---美国股市周五收涨,逾一个月来首次周度上扬,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的讲话提升了美联储将在9月会议上推出更多经济刺激举措的希望.

贝南克的讲话没有提到经济刺激计划的细节,讲话一经发表股市下跌.但之後在科技股带领下转跌为升,因投资者认为贝南克的讲话意味着美联储为推出进一步刺激政策开敞口大门,尽管许多交易商认为美联储将美国经济拉出泥潭的能力有限.

CBOE波动率指数.VIX回落,之前几天因贝南克言论的不确定性而上升.该指数下滑10.2%,至35.69,稍早下跌最多14%,至日内低位34.33.

"贝南克没有为第三套量化宽松政策(QE3)开绿灯.但也没有开红灯,"Stifel Nicolaus市场策略师Kevin Caron说.

"从通胀不是隐忧的暗示来看,贝南克的讲话保留了美联储未来推出更多政策的可能性,"他说.

道琼工业指数.DJI收高134.72点,或1.21%,报11,284.54;标准普尔500指数.SPX收升17.53点,或1.51%,报1,176.80点.Nasdaq指数.IXIC劲扬60.22点,或2.49%,报2,479.85点.

本周,道指收涨4.3%,标普500指数收高4.7%,Nasdaq指数上扬5.9%

贝南克在怀俄明州杰克森霍尔表示,美联储9月会议将从一天增至两日,以考虑提供进一步货币刺激的工具和其他问题.他还称,美联储已下调了对未来几个季度的成长预期.预计未来几个季度通胀将处于或低于2%的水平.[ID:nCN1925277]

物业保险股表现不一,本周稍早该板块走软,因担心飓风Irene将造成严重破坏,导致巨额索赔.

Travelers Cos Inc (TRV.N)股价小升0.6%,报48.29美元,稍早触及两年低位.Allstate (ALL.N)涨0.1%,报24.45美元,之前也触及两年低位.

Chubb Corp (CB.N)上涨1.2%,报59.38美元.

NYSE EuronextNYX.N称纽约证交所计划下周将正常交易,但因为可能出现洪涝,将在周六或周日作出决定.

科技股领升,思科(CSCO.O),微软(MSFT.O)和英特尔(INTC.O)是涨幅居前的道指成份股.

思科上涨1.6%,报15.32美元,微软扬升2.8%,报25.25美元,英特尔攀升1.8%,报19.77美元.

标普信息技术指数.GSPT急升2.3%,为标普500指数中表现最好的板块.

"目前市场普涨,但科技股在股市大跌时受到重创,所以你看到科技股领升大盘,"驻洛杉矶的Wedbush Morgan交易部主管Gary Wedbush说.

蒂芙尼(Tiffany)(TIF.N)暴涨9.3%,报69.01美元,之前该公司上调全年盈利预估.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约79亿股,和本年迄今79亿股的日成交均值一致.

纽约证交所涨跌股家数之比约为5:1,Nasdaq市场约为4:1.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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