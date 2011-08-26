〔国际油市〕NYMEX原油期货受刺激举措希望提振收高,市场备战飓风Irene

* 原油期货收高,市场消化贝南克讲话

* 美股反弹,提振油价

* 东海岸能源企业准备迎接Irene飓风

路透纽约8月26日电---美国原油期货周五收高,受美联储或推出更多经济刺激措施的希望提振,尽管美联储主席贝南克并未给出进一步行动的细节.

交易商还在飓风Irene登陆东海岸之前调整仓位,油港、炼厂、输油管道和其他能源基础设施准备迎接本周末飓风来临.

今早各国央行官员聚会杰克森霍尔,贝南克在大会前致辞,而原油期货对此的最初反应时触及日低,随後原油上涨.

油市稍後的涨势与美股、期铜和黄金市场涨势相符.

不过原油涨幅受限,因数据显示美国第二季经济成长率低于初值,且8月消费者信心下滑进一步冲击今年下半年经济转好的寄望.[ID:nCN1926867]

周中公布的数据显示,上周美国原油期货意外减少,但这未能推高油价,因交易员评估利比亚石油或很快重回市场的迹象.

关于美联储主席贝南克将给出第三轮量化宽松信号的揣测,令本周纽约商业期货交易所(NYMEX)原油在81.13-86.39美元区间交投.

NYMEX10月期约连续第二日上涨,结算价报每桶85.37美元,上涨0.07美元,盘中低点为82.95美元.

本周近月合约上涨3.11美元,或3.78%,结束连续四周的跌势.

在伦敦,ICE布兰特10月原油期货LCOV1结算价上涨0.74美元或0.67%,结算价报每桶111.36美元.本周该合约上涨2.74美元或2.52%,连续第二周上涨.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 85.37 0.07 0.1% 82.95 85.64 266,681 357,816

11月原油 85.70 0.06 0.1% 83.30 85.96 37,819 77,592

9月RBOB汽油 2.9346 -0.0333 -1.1% 2.9110 2.9777 17,655 35,128

10月RBOB汽油 2.7860 -0.0157 -0.6% 2.7553 2.8100 51,603 66,856

9月取暖油 3.0101 0.0246 0.8% 2.9590 3.0175 14,454 23,188

10月取暖油 3.0158 0.0226 0.8% 2.9658 3.0236 45,708 56,148

10月布兰特 111.36 0.74 0.7% 109.30 111.70 185,468 220,392

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 410,110 621,591 679,519 1,473,138 -8,675

汽油 118,390 190,409 118,256 252,332 558

取暖油 94,050 164,983 115,691 311,061 2,970(完)