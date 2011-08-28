〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连续第二日下跌,後市或趋降

路透伦敦8月26日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五连续第二天下跌,因船运活动放缓以及船队增加损及获利.

波罗的海乾散货运价指数下跌2.59%或41点,至1,541点,在周四下跌以前,该指数连续11个交易日上涨,在本周曾触及将近七个月以来的高点.指数自8月10日首度走高以来已累计上升逾25%.

经纪商称,本周稍早,澳洲及巴西输往中国的铁矿石船货订单持坚,以及澳洲煤炭出口都对运费构成支撑,但船运衍生品合约卖盘等因素在本周尾段令市场承压.

"我们可能看到第三季和第四季船运活动上升,因为巴西和澳洲有许多出口计划,"Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth表示.

分析师称,全球金融市场动盪加剧,银行融资趋紧,船只增加,将令乾散货运费在未来几个月承压.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下跌4.87%,平均获利跌至每日16,716美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑0.66%,该型船舶日平均获利为13,214美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

"我们担心当前这波升势可能接近尾声,预计短期内将面临下行压力,"经纪商Braemar Seascope表示.(完)