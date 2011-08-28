《美国FED焦点》贝南克未暗示美联储下一步举动,强调就业面临的压力

* 贝南克称减少失业人口至关重要

* 长期失业形势令经济前景蒙阴

* 未暗示美联储进一步放宽政策

* 金融危机不应遗留"严重"创伤

记者 Mark Felsenthal/Ann Saphir 编译 李爽

路透杰克森霍尔8月26日电---美国联邦理事会(美联储,FED)主席贝南克周五未暗示美联储将进一步采取行动以提振美国经济复苏,但表示美联储将考虑还可以采取哪些举措来对抗高失业率,令投资者感到些许宽慰.

贝南克称,美联储已下调了对美国经济成长的预期,且宣布9月政策会议将增至两日,以考虑各种选择.但他还表示,提高长期经济成长前景的义务是在白宫和国会身上.

"显然摆脱危机的经复苏情况一直不如我们预期那样强劲,"他在美联储年度会议上表示.

美联储在贝南克的领导下,推出了诸多前所未有的举措,以防止经济陷入第二次大萧条.

美国公布的一系列疲弱经济数据,促使分析师认为美国最多有一半的机率可能再陷衰退.

美国政府周五公布,第二季经济环比年率仅为成长1%,第一季略微扩张0.4%.与此同时,债务危机也正在困扰欧洲,并阻碍了欧洲的经济复苏.

"过去四年的冲击似乎并未永久地改变美国经济成长基本面,"贝南克称."经济需要一段时间来疗伤,过程中也会面临一些阻碍,"他补充道."但...疗伤的过程不应遗留下严重疤痕."

他在发表乐观态度的同时,也提出严重警告,称若决策者不能拉低处于"极高"水准的长期失业率,就业技能可能会退步,从而损及经济长期潜能.

美国7月失业率达9.1%,其中近一半失业人口至少已经27周没有工作.

贝南克的讲话令金融市场呈震盪走势,因为一些市场人士原本预计其会宣布美联储旨在促进经济成长可能采取举措的最新细节.

美国股市先是大幅下跌,道琼工业指数.DJI最多跌220点,但之後反弹,因投资者认为进一步行动以提振增长的大门仍然敞开着.美元先是上涨,之後也回吐一些涨幅,公债亦然.

**评估各种选项**

贝南克坦率地表示,联邦公开市场委员会(FOMC)认为最近的动向有些棘手.但他也表示,可以确保长期增长稳定根基的多数政策都不在美联储的权限之内.

他说,欧洲债务困境、今夏美国预算案的政治之争、标普调降美国债信评级,都是市场最近几周剧烈波动背後的原因所在,这些因素也损及了经济成长前景.

"财政压力之前一直对复苏构成重大拖累,这情况也会持续下去,无论是在美国还是其他国家,"他说.

贝南克表示,长期来看,美国预算处于可持续性状态或令经济受益,他还建议华府探索减少预算争议的办法,并警告道,过快紧缩财政政策可能有损脆弱的经济复苏.

巴克莱资本国际驻伦敦分析师Julian Callow称,即将公布的经济数据将决定贝南克是否能够在美联储内部达成共识,进一步采取支持举措,助力经济复苏.

"他在能传达的讯息方面非常受限制,"Callow说."市场一直在向其施压,要他多说些,但他需要获得FOMC的认同."

本月稍早,美联储表示,预计美国隔夜利率近零水准至少还将再持续两年,此举招致三位联储理事的反对,为1992年以来持异议人数最多的一次.

**联储或再推对抗危机之举**

因为近几周有关美国经济的黯淡消息越来越多,股市下跌,有关美联储将准备对抗危机之举的臆测升温.

一些投资者希望美联储会推出新一轮公债购买计划,但许多分析师认为采取更温和举措的可能性更大,比如将美联储所持债券转为较长期债券.

"我们仍认为,美联储下次会议采取进一步刺激举措的可能性略微大一点,可能会改变美联储资产负债表的构成,"摩根大通分析师Michael Feroli表示.

贝南克只是重申美联储上次政策声明的论调,即美联储在评估各种选项,若有必要准备有所行动,并重申美联储的观点,即商品价格回落应会使通胀符合美联储2%或略低的目标.

费城联邦储备银行总裁普洛瑟在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)专访时表示,美联储增加债券购买对经济益处不大.

"我不确定这会有助于解决我们正在面临的问题,"普洛瑟在接受CNBC采访时表示.

普洛瑟是有名的通胀鹰派人士,他是美联储8月9日政策会议上持异议者之一.

美联储官员也讨论了增加购买较长期债券,并卖出短期债券,这种举措可以增加长期利率的下行压力,同时也不会进一步扩大美联储的资产负债表.

长期美国公债收益率是住房和汽车贷款的关键指标.另外,美联储投资组合调整可能令一些追求高收益的投资者转投其他资产,例如股市和公司债,或许会刺激支出.

但一些官员认为,拉低较长期收益率的举措可能意义不大."这种转换举措不会有很大效果.对这个问题已经分析过很多次了,"圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德对路透表示.(完)