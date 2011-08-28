《美债一周展望》经济脆弱或提振买兴,关注就业报告和联储会议记录

* 经济形势和欧洲动向将继续推动美国公债买兴

* 将密切关注就业数据,以窥疲弱迹象

* 美联储周二公布的会议记录或透露进一步政策举动的迹象

记者 Karen Brettell 编译 李爽

路透纽约8月26日电---对经济疲态和欧洲债务危机扩散的担忧或许会在下周支撑美国公债,投资者还将密切关注就业数据等关键经济指标,留意是否有形势进一步恶化的迹象.

经济数据持续令人失望,已经促使分析师调降对经济成长的预期,并将美国公债收益率推至接近历史低位.

由于鲜有迹象显示情况将好转,因此许多投资者愈发悲观,一些人预计,若经济数据继续疲弱,可能令10年期公债收益率跌回2%下方.

"我认为,整体忧虑仍然是不清楚那些举措有助于解决经济疑虑,"法国兴业银行美国利率策略部主管Fidelio Tata表示.

8月就业报告将于周五出炉,可能是最受关注的经济指标.路透对29位分析师的调查显示,预计该报告将显示8月就业职位增加8.2万个.

美联储主席贝南克周五未暗示提振经济复苏的进一步举措,令一些投资者感到失望,但他表示,减少失业对美国经济体质至关重要.

"我认为,最初的反应是贝南克没有强烈暗示美联储将提供其他形式的宽松举措,"巴黎银行利率策略师Suvrat Prakash说.

美联储上次会议记录将于周二公布,投资者也将据此评估进一步政策举动的迹象.

进一步刺激举措是否会真正提振经济也令投资者感到困扰,一些人担心,进一步放宽政策可能加大通胀风险.

"第三轮量化宽松是否会有所助益,以及会采取何种形式,还不明朗,"法国兴业银行的Tata表示.

但投资者仍在寻觅华府或美联储高层提振经济计划的迹象.

"市场人士在期望有人站出来带头,谁能领导情势转向还不是很明朗,"Tata说.

指标10年期公债US10YT=RR收益率报2.2%,在贝南克发表讲话前曾低见2.13%.(完)

--译文审校 王冠中

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