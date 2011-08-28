〔中国数据〕1-7月全国规模以上工业企业利润同比增28.3%--统计局

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海8月28日电---中国国家统计局周六公布,1-7月份,全国规模以上工业企业实现利润28,004亿元人民币,同比增长28.3%.
在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润8,952亿元,同比增长20.4%;集体企业实现利润444亿元,同比增长30.6%;股份制企业实现利润15,995亿元,同比增长33.9%.
统计局并称,规模以上工业企业实现主营业务收入458,544亿元,同比增长29.8%.
另外,在39个工业大类行业中,37个行业利润同比增长,2个行业同比下降.
1-6月份,全国规模以上工业企业实现利润24,105亿元,同比增长28.7%.[ID:nCN1141800](完)
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--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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