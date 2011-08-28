〔新闻稿〕中国规模以上工业企业1-7月实现利润同比增长28.3%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(以下为中国国家统计局发布的1-7月份全国规模以上工业企业利润新闻稿全文)
1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润28004亿元，同比增长28.3%。
在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润8952亿元，同比增长20.4%；集体企业实现利润444亿元，同比增长30.6%；股份制企业实现利润15995亿元，同比增长33.9%；外商及港澳台商投资企业实现利润7294亿元，同比增长14.4%；私营企业实现利润7608亿元，同比增长46.6%。
在39个工业大类行业中，37个行业利润同比增长，2个行业同比下降。主要行业利润增长情况：石油和天然气开采业利润同比增长37.2%，黑色金属矿采选业增长58.7%，化学原料及化学制品制造业增长56.6%，化学纤维制造业增长41.1%，黑色金属冶炼及压延加工业增长17.1%，有色金属冶炼及压延加工业增长56.5%，交通运输设备制造业增长13.2%，电力、热力的生产和供应业增长6.9%，石油加工、炼焦及核燃料加工业下降77.4%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业下降1.5%。
规模以上工业企业实现主营业务收入458544亿元，同比增长29.8%。每百元主营业务收入中的成本为85.00元，主营业务收入利润率为6.11%。
在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现主营业务收入128345亿元，同比增长23.2%，每百元主营业务收入中的成本为82.04元，主营业务收入利润率为6.97%；集体企业实现主营业务收入7013亿元，同比增长29.4%，每百元主营业务收入中的成本为85.72元，主营业务收入利润率为6.34%；股份制企业实现主营业务收入258445亿元，同比增长33.4%，每百元主营业务收入中的成本为84.69元，主营业务收入利润率为6.19%；外商及港澳台商投资企业实现主营业务收入120796亿元，同比增长22.3%，每百元主营业务收入中的成本为86.07元，主营业务收入利润率为6.04%；私营企业实现主营业务收入136030亿元，同比增长39.4%，每百元主营业务收入中的成本为86.34元，主营业务收入利润率为5.59%。
7月末，规模以上工业企业应收账款67323亿元，同比增长21.8%。产成品资金25868亿元，同比增长22.5%。(完)
--整理 周晓峰; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。