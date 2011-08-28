〔新闻稿〕中国规模以上工业企业1-7月实现利润同比增长28.3%

在39个工业大类行业中，37个行业利润同比增长，2个行业同比下降。主要行业利润增长情况：石油和天然气开采业利润同比增长37.2%，黑色金属矿采选业增长58.7%，化学原料及化学制品制造业增长56.6%，化学纤维制造业增长41.1%，黑色金属冶炼及压延加工业增长17.1%，有色金属冶炼及压延加工业增长56.5%，交通运输设备制造业增长13.2%，电力、热力的生产和供应业增长6.9%，石油加工、炼焦及核燃料加工业下降77.4%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业下降1.5%。

在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现主营业务收入128345亿元，同比增长23.2%，每百元主营业务收入中的成本为82.04元，主营业务收入利润率为6.97%；集体企业实现主营业务收入7013亿元，同比增长29.4%，每百元主营业务收入中的成本为85.72元，主营业务收入利润率为6.34%；股份制企业实现主营业务收入258445亿元，同比增长33.4%，每百元主营业务收入中的成本为84.69元，主营业务收入利润率为6.19%；外商及港澳台商投资企业实现主营业务收入120796亿元，同比增长22.3%，每百元主营业务收入中的成本为86.07元，主营业务收入利润率为6.04%；私营企业实现主营业务收入136030亿元，同比增长39.4%，每百元主营业务收入中的成本为86.34元，主营业务收入利润率为5.59%。