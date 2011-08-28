〔货币市场〕华尔街争相确保下周融资,因担心飓风Irene影响

路透纽约8月26日电---华尔街周五争相融资,因担心飓风下周初可能会严重干扰交易,以及影响数以千计居住在美国东北部的交易员上班通勤.

在回购市场,一些交易员寻求锁定资金直至周二.华尔街主要通过回购市场为交易和运作筹集短期资金.

"多数融资市场都专注于确保周一的融资,以防飓风可能导致办公室关闭等问题,"道明证券美国融资部主管Mike Lin说.

一些交易员甚至寻求确保融资能够满足周二的需求,以防这场暴风可能引发市场更长时间的关闭.

在关注飓风Irene的同时,交易员也在探索美联储主席贝南克就美联储是否会再推一轮货币刺激政策的线索.

贝南克在杰克森霍尔举行的央行行长会议上表示,美联储在考虑各种选择,以帮助降低失业,但未暗示此类刺激举措会何时出台,以及采取哪种形式.

2013年7月联邦基金利率合约FFN3上涨3个基点至99.83,稍早一度触及日低99.81.

联邦基金期货意味着,交易员认为美联储在2014年初以前都不会开始升息.(完)

--编译 李爽;审校 王冠中

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