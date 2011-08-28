〔中港股业绩〕中国铝业上半年净利下滑逾两成,受财务费用增加等拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月28日电---中国最大的铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)周六宣布,上半年净利同比下滑22.24%,主要是受财务费用上升及投资收益减少所拖累,不过其下滑幅度较一季度已明显收窄.
今年1-6月份,中国铝业实现净利润4.13亿元人民币,明显低于路透调查所预测的6.78亿元.
今年首季中国铝业的净利按年下滑了47.2%,为3.31亿元.[ID:nCN8453715]
中国铝业主要从事于氧化铝提炼、原铝电解以及铝加工产品生产.由于主导产品外部销售价格上升及外销量增加,公司上半年的营业收入659.70亿元,同比增长10.36%.不过与之相比,公司同期财务费用亦明显增加了2.22亿元,上升幅度为17.10%.
中国铝业表示,这主要是该公司负债规模较去年同期有所增长,同时自2010年底开始,国家5次上调利率,导致利息支出较去年同期增加所致.
公告并指出,今年6月底,澳大利亚昆士兰州政府终止了与公司在澳大利亚奥鲁昆铝土矿资源开发上的探讨,因此对该项目全额确认减值损失为2.73亿元.
中国铝业拥有氧化铝精炼能力1,290万吨,400万吨铝冶炼和1.7万吨铝加工产品产能.
中国铝业A股上周五收报9.37元,过去一个月累计跌幅约10%.(完)
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--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。