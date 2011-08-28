〔中港股业绩〕中国铝业上半年净利下滑逾两成,受财务费用增加等拖累

路透上海8月28日电---中国最大的铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)周六宣布,上半年净利同比下滑22.24%,主要是受财务费用上升及投资收益减少所拖累,不过其下滑幅度较一季度已明显收窄.

今年1-6月份,中国铝业实现净利润4.13亿元人民币,明显低于路透调查所预测的6.78亿元.

今年首季中国铝业的净利按年下滑了47.2%,为3.31亿元.[ID:nCN8453715]

中国铝业主要从事于氧化铝提炼、原铝电解以及铝加工产品生产.由于主导产品外部销售价格上升及外销量增加,公司上半年的营业收入659.70亿元,同比增长10.36%.不过与之相比,公司同期财务费用亦明显增加了2.22亿元,上升幅度为17.10%.

中国铝业表示,这主要是该公司负债规模较去年同期有所增长,同时自2010年底开始,国家5次上调利率,导致利息支出较去年同期增加所致.

公告并指出,今年6月底,澳大利亚昆士兰州政府终止了与公司在澳大利亚奥鲁昆铝土矿资源开发上的探讨,因此对该项目全额确认减值损失为2.73亿元.

中国铝业拥有氧化铝精炼能力1,290万吨,400万吨铝冶炼和1.7万吨铝加工产品产能.

中国铝业A股上周五收报9.37元,过去一个月累计跌幅约10%.(完)

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