〔中港股业绩〕神华上半年净利同比增16.5%,预计下半年煤价维持高位

路透上海8月28日电---中国最大煤炭生产商--中国神华能源股份有限公司(601088.SS)(1088.HK)周五稍晚宣布,今年上半年实现归属于公司股东的净利润227.26亿元人民币,同比增长16.5%.预计下半年全国动力煤市场供需总体平衡,现货价格将维持高位波动的状态.

刊登在港交所的公告指出,上半年公司实现稳定增长,煤炭销售量、商品煤产量及总售电量均超过全年目标的50%.1-6月份,神华实现营业收入1,006.92亿元,同比增长40.5%,受益于煤炭及发电业务增长;基本每股收益1.143元.

公告并称,下半年国内电力、钢铁、建材等主要用煤行业将保持增长态势,带动全国煤炭需求实现增长.预计下半年全国动力煤市场供需总体平衡,受季节性等因素影响,部分区域、部分时段动力煤供应偏紧的状况仍将存在.全国动力煤现货价格将维持高位波动状态.

公司方面还表示,下半年将充分利用境外发展机遇.积极推进澳大利亚、印度尼西亚等国家的现有项目,参与境外合作与竞争,加快推进公司国际化进程.

上半年,中国神华商品煤产量达到1.4亿吨,销售量达到1.91亿吨,分别同比增长18.4%和31.1%.煤炭平均销售价格达428.6元/吨,同比增长5.5%.发电机组总装机容量达到29,860兆瓦,增长4.3%;总售电量达到789.7亿千瓦时,同比增长24.3%.

截至6月30日,公司于中国标准下的煤炭可采储量和煤炭资源量分别为153.68亿吨和241.38亿吨.

中国神华于3月份将其2011年的煤炭销售目标调高,由原计划的3.5亿吨调升至3.6-3.7亿吨,因国内煤炭需求旺盛.[ID:nCH0103838]

国内主要竞争对手--中煤能源(1898.HK)(601898.SS)今年上半年净利按年增长8%,优于市场预期.[ID:nCH0073297]

中国神华A股上周五收报26.84元,近一个月累计跌幅约9.5%.(完)

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