〔美国债市〕本周投资级公司债市场发行44亿美元,为当年最少

IFR纽约8月26日电---本周投资级别公司债市场仅有44亿美元发行,低于前周的182.6亿美元.按公司债发行数量计,本周为当年最少的一周.此前最少的一周为7月29日止当周的44.55亿美元.

本周发行累计规模较少,并不非常意外.本周形势本就难以判断,因劳动节假期临近.另外,据称许多主要承销商夏季交易计划已经收尾.

2011年8月迄今的发债规模累计到429.6亿美元,略低于7月的456.5亿美元.2010年8月为698.2亿美元.2011年迄今公司债发行规模现在达到5,310.5亿美元,2010年同期为4,449.7亿美元.(完)

--编译 李爽;审校 王冠中

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