〔美国债市〕机构债利差表现不一,下周赎回规模下降

IFR波士顿8月26日电---美国机构债较可比公债利差周五表现不一,且变动依然依然不大.

短期利差缩窄,但长期利差略微扩阔,落後于美国公债涨势.在美联储主席贝南克在杰克森霍尔发表讲话後,中长期投资大户进场,对各券种均显示些许兴趣,押注美联储9月召开为期两天的会议时,将出台更多经济刺激举措.

整体来说流动非常淡静,TRACE收盘时成交39.57亿美元,成交宗数为3,367.

周四,房贷美本月第二次跳过发行窗口,且下周没有发行计划.FHLB将于9月7日宣布发行.近期市场少有新的机构供应,但许多人预计9月有可能升温.

下周机构赎回规模由前一周的382.08亿美元降至97.75亿美元.FNMA将赎回25.95亿美元,FHLMC和FHLB分别赎回5亿和66.8亿美元.(完)

--编译 李爽;审校 王冠中

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>