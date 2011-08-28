〔美国债市〕ABS市场成交淡静,American Home Mortgage定价完成

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约8月26日电---苏格兰皇家银行(RBS)和德意志银行周四稍晚为2.5亿美元144a American Home Mortgage Servicing (AHMAT) 2011-SART2交易定价,该交易包括AAA和BBB评级两个部分,平均期限为2.04年,标普担任独家评级机构.定价指导区间分别在3.25-3.40%和6.5%,最终收益率料分别为3.30%和7.00%.
AAA评级一年和两年期债券票面收益率分别为2.65%和3.40%,BBB评级两年期债券票面收益率为6%.
由于American Home交易现已完成,本周的成交量约为5.5亿美元.料今日没有新发行交易定价.唯一剩馀的交易就是通过BAML和RBS发行的2.92亿美元住宅抵押贷款支持债券(RMBS) Springleaf Mortgage Loan Trust 2011-1交易.定价时间尚未确定.
与此同时,据惠誉称,CMBS领域在到期贷款方面明年将有些许好消息.
惠誉评级的交易中,约有1,200宗商业抵押贷款总计规模173亿美元将于2012年到期.相比今年到期的2,000宗总计225亿美元规模大幅下降.2013年和2014年到期规模将温和,分别为133亿美元和155亿美元,之後到2015年跳涨至290亿美元.
惠誉仍预计到期贷款将按期支付,尽管资本市场短期有些波动.(完)
--编译 李爽;审校 王冠中
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