〔中港股业绩〕中国石化上半年净利同比升近12%,明显高于市场预期

* 上半年净利同比增11.9%,明显高于市场预期

* 受益于油气勘探及生产业务大幅增长

* 上半年炼油业务亏损121.69亿元,呈扩大势头

* 拟发行不超过200亿元公司债及300亿元可转债

路透香港/上海8月28日电---亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)周日公布,今年上半年净利按年升11.9%,明显高于市场预期,受益于油气勘探及生产业务大幅增长.

该公司的公告显示,按照国际会计准则,1-6月净利为411.74亿元人民币,去年同期为367.98亿元.根据汤森路透综合7名分析师预测,今年上半年净利为326.57亿元.

公告称,展望下半年,世界经济复苏的不确定性、不稳定性上升.国内通胀压力仍然较大,中国经济将继续保持平稳较快增长,但增速略有放缓.预计下半年国际原油价格震荡加剧,境内成品油和化工产品需求将继续保持增长.

下半年,中石化计划生产原油1.65亿桶,其中国内计划生产1.53亿桶,非洲计划生产0.12亿桶;生产天然气2,472亿立方英尺.计划加工原料油1.14亿吨.

中石化同时表示,拟发行不超过200亿元公司债券及至多300亿元A股可转换公司债券.公司债券的期限为3-10年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种,发行利率不超过中国人民银行人民币同期贷款基准利率的90%,募集资金将用于补充流动资金和偿还到期债务;可转债的期限为六年,票面利率不超过3.0%,募集资金拟用于山东液化天然气(LNG)项目等.

今年上半年,全球石油市场供需基本面相对宽松,但受中东和北非地缘政治事件、市场投机、美元贬值等因素影响,上半年布兰特原油平均油价为111.16美元/桶,同比升43.9%.公司油气勘探及生产业务的经营利润为346.51亿元,较去年同期275.33亿元,上升25.85%.

由于通胀居高不下,中国未如市场预期于5月份因应原油价涨势而调高国内成品油价,令炼油商亏损压力增大.

尽管如此,由于中国的能源需求强劲,中石化于上半年的原油加工量同比提高5%,达1.09亿吨.

期内炼油业务亏损121.69亿元,去年同期则为盈利57.43亿元.以此计算,第二季度炼油业务亏损较首季的5.76亿元明显扩大.

其主要竞争对手中国石油(0857.HK)(601857.SS)同期亦录得炼油业务亏损233.58亿元,拖累中期净利仅微增1%,至660.07亿元.[ID:nCH0076119]

分析师表示,欧美债务危机对全球金融市场造成动荡,最近布兰特原油价回软,有助纾缓炼油商的成本压力,或对中石化第三季度获利有正面作用.

不过,投资者仍然寄望待通胀回落,中国会推出优化成品油定价机制,使国内成品油调价频率及幅度更加贴近国际原油价格走势,并提升炼油商获利的预见度.

针对近期中国成品油价调整步伐落後于国际原油价格跌势,发改委价格司负责人此前称,国际市场油价近期虽震荡下行,但暂时没有达到下调国内成品油价格的边界条件.[ID:nCN1882231]

中石化近年积极扩大上游业务规模,以减轻政府对成品油价管制带来的盈利风险.今年上半年,受海外检修影响,中石化生产原油1.56亿桶,同比减少5.4%;生产天然气2,538.8亿立方英尺,同比增长26.6%.

中石化上半年的营业额及其他经营收入为12,333亿元,同比增长31.5%.每股盈利0.475元,拟派发中期股息0.1元.

中石化A股周五收报7.34元,近一个月累计跌5.5%.(完)

浏览中石化其他新闻,请点选[0386.HK-CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]