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市场报道 | 2011年 8月 29日 星期一 07:04 BJT

(重温稿)〔中国数据〕1-7月全国规模以上工业企业利润同比增28.3%--统计局

路透上海8月28日电---中国国家统计局周六公布,1-7月份,全国规模以上工业企业实现利润28,004亿元人民币,同比增长28.3%.

在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润8,952亿元,同比增长20.4%;集体企业实现利润444亿元,同比增长30.6%;股份制企业实现利润15,995亿元,同比增长33.9%.

统计局并称,规模以上工业企业实现主营业务收入458,544亿元,同比增长29.8%.

另外,在39个工业大类行业中,37个行业利润同比增长,2个行业同比下降.

1-6月份,全国规模以上工业企业实现利润24,105亿元,同比增长28.7%.[ID:nCN1141800](完)

浏览更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)

--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴

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