《一周经济焦点》贝南克称在考虑各种政策选择,就业报告受到全面关注

* 贝南克未暗示政策选择

* 美国经济尚未摆脱困境

* 周五的就业报告可能带来紧迫感

路透华盛顿8月28日电---美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克曾经批评日本在经济危机面前犹豫不决.现在他告诉世界:他需要时间思考.

将于周五公布的美国就业报告,可能让贝南克感到时间紧迫.

贝南克上周未给出美联储计划如何提振美国经济的细节,令许多金融市场人士感到失望.

多数分析师原本都认为,贝南克在杰克森霍尔这次备受瞩目的会议上,至少会让大家对他的政策工具有些了解.但他仅承诺,美联储9月召开政策会议时,决策者将额外需要一天的时间进行仔细考虑.

同时,市场预期周五的数据料显示美国8月就业增长十分疲弱,失业率的上升可能近在眼前.

"如果就业报告真的疲弱,那麽9月的会议就非常有意思了,"野村证券分析师Jeff Greenberg表示.

据路透调查的分析师预估中值,美国8月就业岗位料增加8万人,失业率料仍维持在9.1%.预估区间介于下降2.5万至增加16万之间.

在政府就业报告的调查期间,有4.63万人罢工,其中包括Verizon Communications(VZ.N)约4.5万名员工,这将影响最终的就业报告结果,因此不大可能排解就业市场前景的阴霾.