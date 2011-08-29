《一周经济焦点》贝南克称在考虑各种政策选择,就业报告受到全面关注

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 贝南克未暗示政策选择
* 美国经济尚未摆脱困境
* 周五的就业报告可能带来紧迫感
路透华盛顿8月28日电---美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克曾经批评日本在经济危机面前犹豫不决.现在他告诉世界:他需要时间思考.
将于周五公布的美国就业报告,可能让贝南克感到时间紧迫.
贝南克上周未给出美联储计划如何提振美国经济的细节,令许多金融市场人士感到失望.
多数分析师原本都认为,贝南克在杰克森霍尔这次备受瞩目的会议上,至少会让大家对他的政策工具有些了解.但他仅承诺,美联储9月召开政策会议时,决策者将额外需要一天的时间进行仔细考虑.
同时,市场预期周五的数据料显示美国8月就业增长十分疲弱,失业率的上升可能近在眼前.
"如果就业报告真的疲弱,那麽9月的会议就非常有意思了,"野村证券分析师Jeff Greenberg表示.
据路透调查的分析师预估中值,美国8月就业岗位料增加8万人,失业率料仍维持在9.1%.预估区间介于下降2.5万至增加16万之间.
在政府就业报告的调查期间,有4.63万人罢工,其中包括Verizon Communications(VZ.N)约4.5万名员工,这将影响最终的就业报告结果,因此不大可能排解就业市场前景的阴霾.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选