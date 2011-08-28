全球外汇市场8月29日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
0000 - 德国8月消费者物价调和指数(HICP).
0000 - 德国8月消费者物价指数(CPI)初值.
0800 - 意大利8月消费者信心指数.
1230 - 美国7月个人所得/个人支出.
1230 - 美国7月芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数.
1300 - 欧洲央行(ECB)总裁特里谢发表讲话.
1400 - 美国7月成屋待完成销售指数.
1430 - 美国8月达拉斯联邦储备银行制造业指数.
-- - 美国达拉斯联邦储备银行7月PCE物价指数.
1500 - 欧元集团主席贾克和欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)发表讲话.
2245 - 新西兰7月建筑许可.
2330 - 日本7月所有家庭支出.
2330 - 日本7月失业率.
2350 - 日本7月零售销售.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。