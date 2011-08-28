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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 06:32 BJT

全球外汇市场8月29日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0000 - 德国8月消费者物价调和指数(HICP).

0000 - 德国8月消费者物价指数(CPI)初值.

0800 - 意大利8月消费者信心指数.

1230 - 美国7月个人所得/个人支出.

1230 - 美国7月芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数.

1300 - 欧洲央行(ECB)总裁特里谢发表讲话.

1400 - 美国7月成屋待完成销售指数.

1430 - 美国8月达拉斯联邦储备银行制造业指数.

-- - 美国达拉斯联邦储备银行7月PCE物价指数.

1500 - 欧元集团主席贾克和欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)发表讲话.

2245 - 新西兰7月建筑许可.

2330 - 日本7月所有家庭支出.

2330 - 日本7月失业率.

2350 - 日本7月零售销售.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 吴云凌

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