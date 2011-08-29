飓风横扫美国东北,至少15人死亡

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约8月28日电---飓风“艾琳”周日横扫曼哈顿，不过灾情最严重的还是东北地区小城与郊区，暴雨与洪水淹没了许多房屋，数以百万计的人电力供应中断。
此次飓风周末向美国东海岸推进，狂风暴雨导致至少15人死亡，360万人遭遇断电，许多地区遭水淹，许多大树倒地。纽约公共交通系统被迫关闭，数以千计的航班被取消。
美国总统奥巴马警告称灾情远未结束。他说：“很多美国人仍面临断电风险，未来几天随着河水漫过河岸，洪灾可能更严重。”
至周日傍晚，“艾琳”飓风给美国新英格兰六州带来热带风暴天气，风速仍达每小时60英里。
目前尚不清楚此次飓风会带来多大损失，但新泽西州长克里斯蒂(Chris Christie)接受NBC“与媒体见面”节目采访时称，单是该州的损失就数以十亿美元计。
灾区许多房屋被淹，由此产生的许多问题仍存不确定性，譬如是否能因此得到保险理赔，或者联邦政府洪灾项目能否予以赔付。
纽约市民对飓风缺乏应对能力，因为纽约并不常常遭遇飓风，且基础设施陈旧。政府已采取了空前的应对措施，包括强制疏散、全面关闭公共交通系统等，而这些措施将对经济造成重大影响。
纽约市长布隆伯格(Michael Bloomberg)称，纽约暂无人员伤亡报告，但还是出现了一些险情。消防部门发言人称，在纽约的斯塔滕岛(Staten Island)，消防人员搭乘小船营救了来自21个家庭超过60个人，其中有三个婴儿，他们的房屋被淹在深达5英尺的水中。(完)
--编译：张敏;发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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