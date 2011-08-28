〔中股业绩〕上海汽车上半年净利增长46%至85.76亿元,因投资收益增加

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透上海8月29日电---中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周一公布业绩报告称,上半年实现归属于上市公司股东的净利润85.76亿元人民币,同比增长46.09%.主要原因为合资整车企业的投资收益增加,及财务公司理财产品等到期,增加投资收益所致.
刊登在上海证券交易所的报告显示,报告期内公司实现国产整车销售200.5万辆,同比增长12.9%;实现营业总收入1,838.77亿元,同比增长24.56%.
主要由于上海通用2010年2月起纳入合并范围,如果剔除上海通用合并口径不一致因素,同口径整车收入较去年同期上升14.33%.
该公司此前公布的产销快报显示,7月下属各家企业共实现汽车销售270,439辆,同比下降2.97%. [ID:nCN1084374]
上海汽车并预计,2011年国内汽车市场与前两年相比,增速将大幅放缓,全年整车销量1,900万辆左右,同比增长约3.6%.
上海汽车上周五收报15.97元,过去三个月微涨0.06%.(完)
参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老