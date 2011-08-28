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公司新闻(中文) | 2011年 8月 29日 星期一 07:14 BJT

〔中股业绩〕上海汽车上半年净利增长46%至85.76亿元,因投资收益增加

路透上海8月29日电---中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周一公布业绩报告称,上半年实现归属于上市公司股东的净利润85.76亿元人民币,同比增长46.09%.主要原因为合资整车企业的投资收益增加,及财务公司理财产品等到期,增加投资收益所致.

刊登在上海证券交易所的报告显示,报告期内公司实现国产整车销售200.5万辆,同比增长12.9%;实现营业总收入1,838.77亿元,同比增长24.56%.

主要由于上海通用2010年2月起纳入合并范围,如果剔除上海通用合并口径不一致因素,同口径整车收入较去年同期上升14.33%.

该公司此前公布的产销快报显示,7月下属各家企业共实现汽车销售270,439辆,同比下降2.97%. [ID:nCN1084374]

上海汽车并预计,2011年国内汽车市场与前两年相比,增速将大幅放缓,全年整车销量1,900万辆左右,同比增长约3.6%.

上海汽车上周五收报15.97元,过去三个月微涨0.06%.(完)

参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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