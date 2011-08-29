〔韩国利率〕若市场趋稳且未重陷衰退,利率将继续正常化--央行总裁

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
路透怀俄明州杰克森霍尔8月26日电---韩国央行总裁金仲秀周五表示,只要全球金融市场稳定,且世界不会重陷衰退,韩国将持续采取升息举措.
金仲秀对路透Insider称,美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克在杰克森霍尔的央行行长和经济学家年度会议上并未暗示会进一步放宽货币政策,新兴市场为此松了口气.
美联储若推出更多量化宽松,将令韩国资本市场承压.在美联储最近的购债计划期间,韩国与其他新兴市场一样,经历了全球资金大量涌入的状况.
金仲秀称,"央行将继续致力于让指标利率正常化,除非全球金融市场不稳."
在接受彭博电视的另一次访问时他表示,只要"世界经济不再面临所谓的二次衰退,"他将令利率正常化.
金仲秀称,他预计韩国经济今年将增长4.3%.(完)
--编译 王翔琼;审校 张若琪
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