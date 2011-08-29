〔中国基金〕上半年公募基金共亏损1,254亿元,基金持股换手率下降

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月29日电---中国证券报周一报导称,上半年由于市场疲弱的拖累,国内61家基金公司的763只公募基金(分级基金合并计算)上半年亏损1,254.33亿元人民币,仅有货币市场基金和保本基金保持盈利;而且基金持股的换手率亦有所下降.
报导引述天相统计数据显示,上半年股票型基金和混合型基金分别亏损789.45亿元和478.55亿元;债券型基金和境内合格机构投资者(QDII)基金也未能幸免,分别亏损6.01亿元和5.66亿元.
统计数据显示,上半年开放式股票型基金平均持股周转率为1.159倍,而2010年下半年这一数据为1.466倍,持股周转率明显下降.上半年持股周转率最高的为华富基金,达5.315倍.万家、农银汇理、民生加银、中欧基金等公司上半年持股周转率均超过3倍.持股周转率最低的是长城基金,上半年为0.233倍.
尽管基金近乎全行业亏损,不过上半年基金公司共收取管理费仍同比略增0.35%,达149.22亿元.其中,股票型基金和混合型基金分别贡献管理费78.69亿元和47.14亿元.
另外,由于上半年股市低迷,基金投资偏向谨慎,换手率大幅降低,基金支付的券商佣金下降.上半年公募基金共支付券商佣金27.13亿元,同比下降4.47%.(完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。