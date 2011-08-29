卡扎菲家乡苏尔特遭遇陆空包抄

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译)
路透的黎波里8月28日电（记者 Samia Nakhoul）---北约战机周日轰炸了卡扎菲家乡苏尔特，同时利比亚国内反对卡扎菲的军队向卡扎菲最後一个重大支持堡垒步步进逼。
卡扎菲的确切去向仍然无从知晓，他有可能还藏在五天前已经落于反抗派手中的首都的黎波里。
在的黎波里，经过数天的混乱以及与卡扎菲残馀力量的零星冲突後，反抗派领导层竭力控制局面。
北约一名发言人在布鲁塞尔表示，海外战机过去三日来包括周日在内，曾对苏尔特进行轰炸。
他说道："我们正在密切关注苏尔特局势，因为我们知道（卡扎菲）政权残余势力在那里。"
利比亚反抗派军队则从地面逼近卡扎菲的出生地--苏尔特，称如果无法说服卡扎菲力量投降，将武力攻下此地。
一名指挥官表示，他的队伍在苏尔特以东100公里范围内，其他队伍正在从西面进逼。（完）
编译：张敏 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。