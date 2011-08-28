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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 07:51 BJT

《中国报摘》--金融时报8月29日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝在河北张家口考察时指出,毫不松懈在抓好农业生产,保持粮食和农业稳定发展对稳定物价具有十分重要意义.　　

* 其他:

--北京出台新措施,自8月31日起,降低住宅买卖经纪相关服务收费,统一下调0.5%,同时规范经纪机构收费行为.(完)

--整理 沈燕; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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